"Газпром" не располагает документами, позволяющими Siemens вывезти турбину из Канады

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У "Газпрома" нет документов, благодаря которым Siemens удалось бы вывезти из Канады находящуюся там на ремонте турбину для "Северного потока", сообщается в телеграм-канале компании.

"Газпром" не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС "Портовая", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что в сложившихся обстоятельствах нельзя решить вопрос с обеспечением безопасной работы компрессорной станции "Портовая", являющейся критически важным объектом для газопровода "Северный поток".

Ранее в Киеве осудили решение Канады вернуть турбину для "Северного потока". Свое мнение выразил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Он отметил, что Канада просто поддалась давлению. По его словам, такое исключение из санкций будет иметь плохие последствия.

Решить вопрос с доставкой турбины призвал ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.