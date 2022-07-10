Киев отреагировал на решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Фото: ТАСС/EPA/PHILIPP SCHMIDLI
В Киеве осудили решение Канады вернуть турбину для "Северного потока". Свое мнение выразил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).
По его мнению, Канада просто поддалась давлению. Он заявил, что такое исключение из санкций будет иметь плохие последствия.
"Логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что "Газпром" полностью возобновит транзит газа в Германию, – добавил он.
Макогон уверен, что "Газпром" способен увеличить транзит и без этой турбины.
Решить вопрос с доставкой турбины призвал ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
Позднее канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил планы вернуть турбину для "Северного потока" в Россию.
Отмечалось, что представители Канады и ФРГ ведут переговоры с Украиной, которая выступает против этого.
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