Канадский министр подтвердил планы вернуть турбину для "Северного потока" – СМИ

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Канада вернет ФРГ отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.
Накануне источники агентства заявляли, что соответствующее решение уже принято, поскольку Берлин подтвердил, что получил от Оттавы "позитивный сигнал" относительно данного вопроса.
За день до этого издание Globe and Mail сообщало, что Оттава и Берлин близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть газовую турбину в Россию. Указывалось, что представители Канады и ФРГ ведут переговоры с Украиной, которая выступает против этого.
Решить вопрос с доставкой турбины призвал ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
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