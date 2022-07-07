Глава Минэкономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с турбиной для "Северного потока"

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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для "Северного потока" до начала профилактических работ на этой магистрали, сообщает ТАСС.

По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ.

"Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину – Прим. ред.) в Россию, доставьте ее в Германию", – заявил Хабек.

Он также призвал правительство Канады не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе. Также, по словам министра, он готов первым отстаивать принятие очередного жесткого пакета санкций Евросоюза против Москвы, однако, как он подчеркнул, они должны "бить по России" и ее руководству сильнее, чем по экономике западных стран.

Хабек считает, что, если Канада пойдет навстречу его просьбе, Россия не сможет использовать отсутствие турбины в качестве предлога для возможной остановки поставок газа после завершения ремонта.

Ранее сообщалось, что подача топлива по "Северному потоку" будет временно приостановлена в период с 11 по 21 июля из-за планового техобслуживания. Партнеры компании по транспортировке газа были заранее оповещены о графике проведения плановых работ.

В середине июня "Газпром" объявил о существенном сокращении объема поставок по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц между тем усомнился в озвученных "Газпромом" причинах снижения поставок газа. По его словам, странам ЕС нужно готовиться к мерам по обеспечению собственной энергетической безопасности.

