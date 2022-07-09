В посольстве РФ назвали хамством новые санкции Канады

Фото: depositphotos/Kordin

Очередные антироссийские санкции Канады являются хамством, на которое будет дан ответ. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Оттаве.

В диппредставительстве отметили, что новый выпад канадского премьер-министра Джастина Трюдо против Москвы еще раз подтверждает бессилие официальной Оттавы.

"Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее. Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии", – приводит цитату из заявления ТАСС.

Ранее Канада расширила антироссийские санкции. Под них подпали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналистка Екатерина Андреева и другие. В общей сложности канадские власти включили в санкционный список 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе информационное агентство Regnum и Роскомнадзор.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

