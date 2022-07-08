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Москва 24

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Политика

15:32

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Канада расширила антироссийские санкции, под них подпал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, об этом сообщается на сайте правительства.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали объявила о дополнительных санкциях", – говорится в сообщении.

Канадские власти включили в санкционный список 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе официального представителя МИД России Марию Захарову, журналистку Екатерину Андрееву, информационное агентство "Регнум", Роскомнадзор.

Кроме того, с 8 июля Канада вводит запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него. Речь идет о драгметалле в натуральном виде, необработанном золоте, в том числе в форме порошка или в полуобработанной форме, ювелирных изделиях и их частях из драгоценных металлов.

16 июня власти Великобритании внесли в черный список патриарха Кирилла за поддержку специальной военной операции РФ на Украине.

В РПЦ назвали санкции Великобритании бессмысленными и абсурдными. Там подчеркнули, что подобные контрпродуктивные шаги лишь усугубляют текущее непростое положение и способствуют дальнейшему разрыву всех связей между ЕС и Россией.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Санкции Запада против патриарха Кирилла не повлияют на РПЦ

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Сюжет: Санкции

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