Великобритания внесла в черный список патриарха Кирилла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Великобритания внесла в черный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, следует из пресс-релиза на сайте британского правительства.

"Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл был также внесен в санкционный список за его поддержку военной агрессии на Украине", – говорится в заявлении.

Также британские власти ввели санкции против уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой, руководителя компании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина и депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова. В список также попали глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии". Вводимые ограничения предусматривают заморозку их активов.

13 мая Великобритания сообщила о введении санкций против Алины Кабаевой и других людей из окружения главы российского государства. Санкциями предусмотрены запрет на въезд в Великобританию и заморозка активов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

