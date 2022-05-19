Великобритания внесла в санкционный список три авиакомпании РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Великобритания внесла в санкционный список российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", говорится на сайте британского правительства.
Вводимые ограничения предусматривают заморозку активов трех компаний.
Данное решение власти Британии объяснили тем, что "Аэрофлот" получает выгоду от российского правительства и оказывает ему поддержку в сфере транспорта.
"Поскольку она принадлежит российскому государству, она также осуществляет деятельность в качестве юридического лица, аффилированного с правительством России", – говорится в документе.
13 мая Великобритания сообщила о введении санкций против Алины Кабаевой и других людей из окружения главы российского государства. Санкциями предусмотрены запрет на въезд в Великобританию и заморозка активов. В качестве основания внесения ее в санкционный список обозначено то, что Кабаева является председателем медиахолдинга "Национальная медиа группа", который активно продвигает позицию РФ по специальной военной операции на Украине.
В конце февраля британское правительство ввело ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в связи со специальной военной операцией России по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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