Великобритания внесла в санкционный список три авиакомпании РФ

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Великобритания внесла в санкционный список российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", говорится на сайте британского правительства.

Вводимые ограничения предусматривают заморозку активов трех компаний.

Данное решение власти Британии объяснили тем, что "Аэрофлот" получает выгоду от российского правительства и оказывает ему поддержку в сфере транспорта.

"Поскольку она принадлежит российскому государству, она также осуществляет деятельность в качестве юридического лица, аффилированного с правительством России", – говорится в документе.

13 мая Великобритания сообщила о введении санкций против Алины Кабаевой и других людей из окружения главы российского государства. Санкциями предусмотрены запрет на въезд в Великобританию и заморозка активов. В качестве основания внесения ее в санкционный список обозначено то, что Кабаева является председателем медиахолдинга "Национальная медиа группа", который активно продвигает позицию РФ по специальной военной операции на Украине.

В конце февраля британское правительство ввело ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в связи со специальной военной операцией России по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

