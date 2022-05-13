Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Великобритания сообщила о введении санкций против Алины Кабаевой и других людей из окружения главы российского государства, следует из опубликованного на сайте правительства страны документа.
Уточняется, что санкциями предусмотрены запрет на въезд в Великобританию и заморозка активов. В качестве основания внесения ее в санкционный список обозначено то, что Кабаева является председателем медиахолдинга "Национальная медиа группа", который активно продвигает позицию РФ по специальной военной операции на Украине.
Также под санкции попала ее бабушка Анна Зацепилина.
Кроме того, в санкционный список внесены бывшая супруга российского президента Людмила Очеретная, его двоюродные братья, бизнесмен Игорь Путин и заместитель председателя правления страховой компании "Согаз" Михаил Путин, близкий родственник президента, председатель совдира ООО "Группа компаний МРТ" Роман Путин.
Также под санкции попали глава негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, гендиректор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин, член совета директоров ОАО "СОГАЗ" Михаил Клишин.
В конце февраля британское правительство ввело ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин заявил, что санкции против РФ провоцируют глобальный экономический кризис
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