Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Падение патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, сообщает РИА Новости. Сам патриарх рассказал, что упал из-за мокрого пола.



"То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий", – сказал он.

Патриарх добавил, что запомнит этот день.

25 июня патриарх Кирилл освятил храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске. Во время богослужения он поскользнулся и упал. После этого он продолжил богослужение. В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент.

16 июня власти Великобритании внесли в черный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку специальной военной операции РФ на Украине.

В РПЦ назвали санкции Великобритании бессмысленными и абсурдными. Там подчеркнули, что подобные контрпродуктивные шаги лишь усугубляют текущее непростое положение и способствуют дальнейшему разрыву всех связей между ЕС и Россией.