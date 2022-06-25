Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения

13:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Падение патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, сообщает РИА Новости. Сам патриарх рассказал, что упал из-за мокрого пола.
"То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий", – сказал он.
Патриарх добавил, что запомнит этот день.
25 июня патриарх Кирилл освятил храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске. Во время богослужения он поскользнулся и упал. После этого он продолжил богослужение. В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент.
16 июня власти Великобритании внесли в черный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку специальной военной операции РФ на Украине.
В РПЦ назвали санкции Великобритании бессмысленными и абсурдными. Там подчеркнули, что подобные контрпродуктивные шаги лишь усугубляют текущее непростое положение и способствуют дальнейшему разрыву всех связей между ЕС и Россией.
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