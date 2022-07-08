В Госдуме прокомментировали новые санкции Канады против РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал новые ограничения против РФ, которые до этого ввела Канада. Об этом сообщает RT.

"Вначале первые санкции вызывали у нас удивление, затем – ироничную улыбку, сейчас – абсолютное безразличие, никаких эмоций. Такое впечатление, что они варятся в собственном соку, сами для себя делают какие-то ритуальные танцы и пассы", – отметил парламентарий.

По его мнению, в данном случае российской стороне уже не стоит обращать внимания на подобные действия Запада.

Ранее Канада расширила антироссийские санкции. Под них подпали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналистка Екатерина Андреева и другие.

В общей сложности канадские власти включили в санкционный список 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе информационное агентство Regnum и Роскомнадзор.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

