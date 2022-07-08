Захарова не удивилась включению в санкционный список Канады

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внесение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в санкционный список Канады не стало для нее сюрпризом, сообщает ТАСС.

"Я думала, я уже в них давно", – сообщила Захарова.

Ранее Канада расширила антироссийские санкции. Под них подпали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналистка Екатерина Андреева и другие.

В общей сложности канадские власти включили в санкционный список 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе информационное агентство Regnum и Роскомнадзор.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

