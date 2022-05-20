Канада ввела новые санкции в отношении России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
МИД Канады сообщил о введении санкций против 14 российских граждан, а также о запрете экспорта в Россию компьютерной техники и предметов роскоши.
"Эти новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и приближенных к режиму Путина", – говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, запрещается ввоз в страну из РФ таких предметов роскоши, как предметы искусства, алкоголь, ювелирные украшения.
Ранее сообщалось, что Канада в связи с событиями на Украине приняла решение запретить въезд примерно для тысячи подпавших под санкции россиян, включая Владимира Путина. Данные лица уже включены в канадские санкционные списки.
9 мая премьер Канады сообщил о введении санкции против 40 российских физических лиц. В санкционный список попали 21 бизнесмен и 19 связанных с оборонным сектором РФ лиц. Премьер Канады также сообщил, что страна предоставит дополнительную военную помощь Украине, размере которой составит 38,7 миллиона долларов.
До этого власти Канады приняли решение о введении персональных санкций в отношении 203 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик. Глава канадского МИД Мелани Жоли пояснила, что под ограничения подпали 11 официальных лиц высокого ранга и 192 депутата республиканских парламентов.
Также Канада ввела санкции против 14 физических лиц в России, включая бизнесменов и членов их семей. В частности, в этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин. Также в список добавили Марию Лаврову, Катерину Тихонову, Марию Воронцову и Екатерину Винокурову.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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