Володин назвал США и Канаду виновниками грядущих мировых кризисов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил ряд стран в грядущих мировых кризисах. Об этом сообщает RT.
Володин опубликовал список недружественных государств с количеством принятых ими антироссийских санкций. По его словам, эти страны спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, когда ввели ограничения против России.
Согласно опубликованному Володиным списку, США ввели 1 983 антироссийские санкции, Канада – 1 402, Швейцария – 1 361, страны ЕС – 1 199, Австралия – 1 150, Япония – 902.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. По его словам, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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