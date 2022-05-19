Неграмотные шаги Запада привели к продовольственному кризису в мире – Антонов

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Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в телеграм-канале ведомства.

По его словам, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что на ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах.

"Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров", – заявил Антонов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. Он подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры с Москвой, Киевом и другими столицами по этому вопросу.

До этого Антонов заявил, что Соединенные Штаты, утверждая, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий России в акватории Азовского и Черного морей, сознательно переворачивают все с ног на голову. Антонов подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией, сложившейся на международных продовольственных рынках, и будет добросовестно исполнять свои обязательства по экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.

