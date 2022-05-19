Генсек ООН призвал обеспечить доступ на мировые рынки продуктов из России

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Разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Сложные вопросы борьбы с последствиями в сферах безопасности, экономики и финансов требуют доброй воли со всех сторон. Я не буду вдаваться в подробности, потому что публичные заявления могут подорвать шансы на успех", – приводит РИА Новости слова Гутерриша.

Кроме того, он подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры с Москвой, Киевом и другими столицами по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил Владимира Путина открыть морские порты Украины для вывоза зерна.

По оценке ООН на 1 мая в украинских портах было заблокировано 4,5 миллиарда тонн зерновых. По его словам, неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет Украине помощь в опустошении ее хранилищ зерна для освобождения места под новый урожай. Он добавил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе и морской, но проблема в том, что там все заминировано.