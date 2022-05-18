РФ обсуждает вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна – МИД

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Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

"Калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна – сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются", – отметил Панкин.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет Украине помощь в опустошении ее хранилищ зерна для освобождения места под новый урожай.

Он добавил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе и морской, но проблема в том, что там все заминировано.