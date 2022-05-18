США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы – СМИ

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США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины в целях их дальнейших поставок на мировые рынки, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным телеканала, для этих целей рассматривается широкий спектр вариантов перевозки. Как отмечают источники CNN, сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России.

Как отметил один из источников телеканала, до достижения сделки пока далеко из-за множества факторов, которые могут повлиять на ход дискуссий.

Ранее доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что санкции против России могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.

По его словам, в таком случае многим государствам угрожает голод. Прежде всего речь идет о Ближнем Востоке и Африке. Экономист напомнил, что в последние пять лет РФ была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.

