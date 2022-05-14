Власти Индии запретили экспорт пшеницы

08:50
Фото: ТАСС/Александр Река
Министерство торговли и промышленности Индии запретило экспорт пшеницы, сообщает РИА Новости.
Запрет уже вступил в силу. В ведомстве подчеркнули, что экспорт разрешат в случае поставок, "в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее", а также на основании разрешения правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран в области продовольственной безопасности "на основе запроса их правительств".
В министкрстве пояснили, что мировые цены на пшеницу внезапно подскочили, в связи с чем продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой.
"Правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021–2022 годах, сократив его на 5,7%.
Владимир Путин заявил, что в 2022 году в России может быть собран рекордный урожай зерна за всю историю страны. По оценкам специалистов, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы.
На совещании по экономическим вопросам президент подчеркнул, что ожидаемый урожай позволит обеспечить внутренние потребности России, а также нарастить поставки для партнеров на глобальном рынке.
Ранее доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что санкции против России могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.
По его словам, в таком случае многим государствам угрожает голод. Прежде всего речь идет о Ближнем Востоке и Африке. Экономист напомнил, что в последние пять лет РФ была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: