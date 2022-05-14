Власти Индии запретили экспорт пшеницы

Фото: ТАСС/Александр Река

Министерство торговли и промышленности Индии запретило экспорт пшеницы, сообщает РИА Новости.

Запрет уже вступил в силу. В ведомстве подчеркнули, что экспорт разрешат в случае поставок, "в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее", а также на основании разрешения правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран в области продовольственной безопасности "на основе запроса их правительств".

В министкрстве пояснили, что мировые цены на пшеницу внезапно подскочили, в связи с чем продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой.

"Правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021–2022 годах, сократив его на 5,7%.

Владимир Путин заявил, что в 2022 году в России может быть собран рекордный урожай зерна за всю историю страны. По оценкам специалистов, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы.

На совещании по экономическим вопросам президент подчеркнул, что ожидаемый урожай позволит обеспечить внутренние потребности России, а также нарастить поставки для партнеров на глобальном рынке.

Ранее доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что санкции против России могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.

По его словам, в таком случае многим государствам угрожает голод. Прежде всего речь идет о Ближнем Востоке и Африке. Экономист напомнил, что в последние пять лет РФ была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.