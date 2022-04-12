Экономист перечислил страны, которым грозит голод без зерна из России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Санкции против России могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна, рассказал доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, в таком случае многим государствам угрожает голод. Прежде всего речь идет о Ближнем Востоке и Африке. Экономист напомнил, что в последние пять лет РФ была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.
"Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом", – приводит слова Белхароева агентство "Прайм".
Эксперт указал, что на Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, и заменить этот объем не предоставляется возможным. Он напомнил, что напрямую или через посредников зерно у РФ покупают государства Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока. Кроме того, частично поставки зерна идут в страны СНГ и ЕС.
Ранее кандидат экономических наук Игорь Абакумов в разговоре с Москвой 24 исключил возникновение мирового голода из-за текущей ситуации на Украине. По его словам, продуктов в мире вполне достаточно, чтобы прокормить все население.
Он также считает, что Россия изменит направление экспорта из-за смены логистики, однако это не означает, что страна вообще не будет поставлять свою продукцию никому, подчеркнул эксперт.
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