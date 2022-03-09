Эксперт оценил вероятность мирового голода

Фото:ТАСС/Александр Щербак
Кандидат экономических наук Игорь Абакумов в разговоре с Москвой 24 исключил возникновение мирового голода из-за текущей ситуации на Украине.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульен Денорманди не исключил, что уже в этом году из-за ситуации на Украине может разразиться мировой продовольственный кризис. Его слова передает газета Le Figaro. Денорманди пояснил, что от экспорта российской и украинской пшеницы зависят многие средиземноморские страны.
По словам Абакумова, продуктов в мире вполне достаточно, чтобы прокормить все население. "Слово "голод" я бы вообще не употреблял. Примерно 1/4 часть продовольствия, даже больше сейчас уходит просто в помойку, потому что люди покупают больше, чем они могут съесть, и просто выбрасывают", – говорит специалист.
Тревожиться о том, что Украина не будет производить продовольствие, оснований нет, продолжает эксперт.
Что касается России, то она изменит направление экспорта из-за смены логистики, объясняет Абакумов. Но это не означает, что страна вообще не будет поставлять свою продукцию никому, подчеркнул эксперт.
"Самолетами нельзя будет возить, корабли у нас тоже с проблемами пойдут. Остается железная дорога, и направление экспорта, скорее всего, пойдет в сторону Китая и Юго-восточной Азии и Центральной Азии", – заключил экономист.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали усугубление глобальных вызовов после завершения пандемии коронавируса. В частности, речь идет о проблеме бедности, голода, а также изменения климата.
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