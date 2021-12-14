После пандемии человечество столкнется с усугубившимися глобальными проблемами – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
После завершения пандемии COVID-19 человечество обречено столкнуться с усугубившимися на ее фоне глобальными проблемами, связанными с голодом, бедностью, болезнями и изменениями климата, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата и другими", – сказал Гебрейесус.
Он призвал правительства сфокусировать усилия на экономическом развитии, направленном на обеспечение здоровья и благополучия людей. По словам главы ВОЗ, опыт пандемии доказал, что если здоровье подвергается угрозе, то она распространяется на все сферы жизни. Поэтому восприятие ценности здоровья должно пережить фундаментальное изменение, уверен гендиректор ВОЗ.
Также Гебрейесус подчеркнул, что здравоохранение следует воспринимать как инвестицию в общее будущее человечества, поэтому государства должны сосредоточиться на достижении всеобщего охвата населения доступными медицинскими услугами.
Ранее ВОЗ и Всемирный банк пришли к выводу, что более 500 миллионов человек на Земле оказались на грани крайней нищеты в связи с затруднениями в работе национальных систем здравоохранения на фоне пандемии COVID-19. По данным организаций, коронавирус оказал значительную нагрузку на системы здравоохранения разных стран, что привело к сбоям в оказании медицинских услуг.
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