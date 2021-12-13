ВОЗ предупредила о риске крайней бедности для 500 млн человек

Фото: Софья Сандурская/Агентство "Москва"
Более 500 миллионов человек на Земле оказались на грани крайней нищеты в связи с затруднениями в работе национальных систем здравоохранения на фоне пандемии COVID-19. Такой вывод сделали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.
"Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты", – сообщается на сайте ВОЗ.
По данным организаций, коронавирус оказал значительную нагрузку на системы здравоохранения разных стран, что привело к сбоям в оказании медицинских услуг. В связи с этим в мире выросла смертность от малярии, туберкулеза, а также впервые за 10 лет снизился охват населения иммунизацией.
"Все правительства должны немедленно возобновить и ускорить усилия для того, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к медицинским услугам, не опасаясь финансовых последствий", – отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, в нынешних условиях государства должны увеличить расходы на социальную поддержку и здравоохранение, в первую очередь – на оказание первичной медицинской помощи.
Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс сообщил, что пандемия COVID-19 привела к росту глобальной нищеты и усугубила неравенство в доходах. По его словам, 40% самых богатых людей быстро восстановились, а 40% беднейших остались на прежнем уровне. Кроме того, в условиях крайней нищеты оказались на 100 миллионов человек больше.
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