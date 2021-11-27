В Госдуме разъяснили смысл "границ бедности"

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила смысл явления "границы бедности". Об этом сообщает "Газета.ру".
Новые правила помогут регулировать программы, по которым оказывается поддержка нуждающимся.
"…по-прежнему помощь от государства будут получать те граждане, доход которых меньше соответствующего уровня прожиточного минимума в субъекте", – подчеркнула депутат.
По словам Бессараб, за счет введения "границ бедности" власти смогут понимать, как меняется число бедных людей в зависимости от обстоятельств. На это будет направлен и закон, подразумевающий обезличенную передачу данных о людях, получающих господдержку.
Правительство РФ ранее утвердило порядок определения "границы бедности" по России. По стране данный показатель будут рассчитывать каждый квартал, а по регионам – каждый год.