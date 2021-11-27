В России утвердили порядок определения "границы бедности"

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Правительство утвердило порядок определения "границы бедности" по России, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В министерстве подчеркнули, что при расчете "уровня бедности" вместо прожиточного минимума будет использоваться новый показатель – "граница бедности".

"Начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции", – говорится в сообщении.

По стране данный показатель будут рассчитывать каждый квартал, а по регионам – каждый год.

"Границу бедности" будут использовать для определения уровня бедности. По данным Минтруда, новый метод расчета величины прожиточного минимума не обеспечивает сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками.

С внедрением "границы бедности", считают в министерстве, уровень бедности будет возможно сопоставить с прошлыми периодами. Кроме того, благодаря нововведения удастся обеспечить учет влияния инфляции на бедность.

"Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум. То есть, нуждаемость в предоставлении мер социальной поддержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет", – подчеркнули в Минтруде.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что введение нового показателя оценки благосостояния россиян, рассматриваемое Минтрудом, является разумной идеей на фоне усиливающейся инфляции. По словам эксперта, новый показатель будет иметь чисто оценочное назначение.

