Госдума увеличила МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Поправки о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в Госдуму внес Владимир Путин.

Согласно решению президента, индексация составит более 8%. За счет принятия законопроекта зарплата повысится у 2,7 миллиона работников.

Также российский лидер поручил в 2022 году повысить прожиточный минимум на одну тысячу рублей, до 12 654 рублей. Он напомнил, что в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.