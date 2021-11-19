Около 30 млрд рублей направят на повышение МРОТ и прожиточного минимума – Минтруд

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Около 30 миллиардов рублей планируется направить на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в следующем году. Такие данные привел министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей", – подтвердил он в беседе с ТАСС.

Ранее Владимир Путин поручил в 2022 году повысить прожиточный минимум на одну тысячу рублей. Таким образом, он составит 12 654 рубля.

Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.

Также глава государства поручил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 8,6%, до 13 890 рублей в месяц.

Позднее стало известно, что Госдума рассмотрит вопрос увеличения МРОТ и прожиточного минимума до 24 ноября. Председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров выразил уверенность, что все фракции, независимо от политических взглядов, поддержат изменения.