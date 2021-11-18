ГД рассмотрит вопрос увеличения МРОТ и прожиточного минимума до 24 ноября

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Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что до 24 ноября парламентарии рассмотрят новые поправки о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Об этом, пишет РИА Новости.

"У нас как раз срок подачи поправок до 24 ноября, законопроект принят в первом чтении, и сейчас как раз идут поправки в этот закон, поэтому до 24 ноября по этому закону поправки также будут рассмотрены Госдумой", – отметил Макаров.

Парламентарий выразил уверенность, что все фракции, независимо от политических взглядов, поддержат изменения.

Ранее Владимир Путин поручил в 2022 году повысить прожиточный минимум на одну тысячу рублей. Таким образом, он составит 12 654 рубля.

Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.

Также глава государства поручил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 8,6%, до 13 890 рублей в месяц.

