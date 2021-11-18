Путин поручил увеличить МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей в месяц

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Владимир Путин в ходе совещания поручил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 8,6%, до 13 890 рублей в месяц.

"В будущем году МРОТ должен вырасти на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц", – отметил глава государства.

Также президент поручил повысить прожиточный минимум в России на тысячу рублей в 2022 году. Таким образом, он составит 12 654 рубля.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. Документ внесло правительство.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что в 2022 году зарплата почти 3 миллионов россиян вырастет за счет решения повысить МРОТ. Повышение минимального размера оплаты труда с 2022 года коснется 4,7 миллиона работников в РФ.