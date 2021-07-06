Повышение МРОТ с 2022 года коснется 4,7 млн работников в РФ

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В России принят законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей с 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что сумма в 13 617 рублей составляет 42% величины медианной зарплаты за 2020 год, которая составила 32 422 рубля.
Нововведение поспособствует повышению заработной платы около 4,7 миллиона работающих граждан.
Ранее стало известно, что в 2022 году прожиточный минимум в России составит 11 950 рублей. Уточняется, что прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, который рассчитывает Росстат.
В Минтруда РФ уточнили, что, по данным Росстата, в прошлом году медианный доход составил 27 036 рублей. Данный показатель на 2,5% выше значений 2019 года, а также на 1,6% выше прогнозных величин.
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