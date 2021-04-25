Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потребительская корзина и ежеквартальное установление величины прожиточного минимума могут быть упразднены. Это следует из пояснительных записок к проектам приказов, опубликованных на портале нормативных правовых актов.

В конце 2020 года величина прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда стали рассчитываться по-новому. Эти значения больше не связаны с потребительской корзиной, а считаются, исходя из медианного дохода граждан (половина работающих получает больше этой величины, половина – меньше. – Прим. ред.). Таким образом, формировать потребительскую корзину больше нет смысла.

Другим проектом исключается ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Ранее его устанавливали каждый квартал, так как прожиточный минимум зависел от изменения стоимости потребительской корзины.

Прожиточный минимум – величина, определяющая нижнюю границу пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и так далее.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала увеличение МРОТ в 2022 году на 4,7%. На 2021 год МРОТ в России составляет 12 792 рубля. Год назад он составлял 12 130 рублей.