Голикова анонсировала увеличение МРОТ в 2022 году на 4,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России, по предварительным расчетам, в 2022 году вырастет на 4,7%, а в 2023 году – на 5,8%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике", – сказала она на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.
Уточняется, что на 2021 год МРОТ в России составляет 12 792 рубля. Год назад он составлял 12 130 рублей.
С 1 января изменился подход к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Таким образом, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Также был введен запрет на снижение МРОТ даже в том случае, если медианная заработная плата снизится.
Татьяна Голикова заявляла, что МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения впервые.
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