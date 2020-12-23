Путин поддержал идею поднять МРОТ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поддержал идею повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России.
Президент РФ напомнил, что ранее МРОТ был приравнен к прожиточному минимуму. Глава государства назвал это значительным шагом, но отметил важность постепенных изменений.
"Но надо его (МРОТ) поднимать, это очевидная вещь", – отметил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам президента, МРОТ является минимальной выплатой, однако важно учитывать, есть ли у семей дополнительные доходы.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Это изменение затронет порядка 3,9 миллиона россиян.
В Госдуму в декабре были внесены поправки в законопроект о новом порядке расчета минимального размера оплаты труда. Новая редакция законопроекта предусматривала невозможность его снижения даже при снижении медианной зарплаты. Позже депутаты одобрили эту поправку.
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