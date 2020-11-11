Минтруд РФ прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году

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Минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на пленарном заседании в Госдуме.

"Что касается нашего расчета, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 тысяч 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохраненной доле 42%", – пояснил он.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал про новую методику расчета выплат. По его словам, минимальный размер оплаты труда со следующего года станет расти быстрее прожиточного минимума.

Он обратил внимание, что данная методика является одним из инструментов по борьбе с бедностью.

Также российские профсоюзы предложили снизить налоги для бедных. При этом сообщалось, что часть финансирования на данный проект могут обеспечить средства от налоговых изменений.