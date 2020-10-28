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Общество

17:12

Минтруд планирует пересмотреть вопрос определения бедности

общество

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В министерстве труда и социальной защиты РФ намерены внести изменения в определение бедности. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Пудов, передает РИА Новости.

Пудов подчеркнул, что бедность не стоит оценивать по прожиточному минимуму.

"Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного минимума, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность", – высказался он.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2020 года упали на 4,8 процента в годовом выражении.

За январь – сентябрь снижение составило 4,3 процента к аналогичному периоду 2019 года. В свою очередь, падение реальных денежных доходов на душу населения в месяц с начала года составило 3,6 процента.

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