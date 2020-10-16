Счетная палата заявила о рисках существенного снижения доходов россиян

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Счетная палата (СП) РФ отметила наличие рисков существенного снижения доходов населения по итогам 2020 года, передает ТАСС.
Об этом говорится в заключении контрольного ведомства на проект закона о бюджете на 2021-2023 годы, который подготовило Минэкономразвития.
СП также считает, что страну ждет медленное восстановление доходов, что, в свою очередь, негативно отразится на динамике показателей потребительского спроса.
Согласно среднесрочному прогнозу Минэкономразвития, восстановление потребления домашних хозяйств является одним из факторов роста экономики России.
В то же время сокращение доходов в первом полугодии 2020 года происходило за счет снижения доходов от предпринимательской деятельности.
По оценкам Счетной палаты, давление на экономику будут оказывать убыточность ряда отраслей, в частности, пассажирские железнодорожные перевозки, и рост уровня безработицы.
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) ранее предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Безработица в России достигла максимума за 8 лет
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