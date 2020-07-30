В РФ предложили увеличить пособие по безработице в несколько раз – СМИ

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.

Такую инициативу направил зампред ФНПР Давида Кришталя в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает газета "Известия".

Минимальное пособие предлагается установить на уровне прожиточного минимума за второй квартал 2019 года, максимальное – на уровне средней зарплаты в субъекте.

Выплата должна составлять не менее половины утраченного заработка, что прописано в конвенции Международной организации труда "О содействии занятости и защите от безработицы".

В Минтруде сообщили, что предложения будут тщательно изучены. В ведомстве указали, что пособия в этом году уже увеличили из-за напряженности на рынке труда.

В настоящее время в России минимальное пособие составляет 4,5 тысячи рублей (до пандемии было 1,5 тысячи рублей), максимальный размер — 12,1 тысячи рублей.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что на нынешнее минимальное пособие прожить месяц практически невозможно.

Член генсовета "Деловой России" Алим Бишенов добавил, что количество вакансий не увеличивается, поэтому можно ожидать дальнейшего роста безработицы.

В Институте социальной политики НИУ ВШЭ ранее предупредили, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек.