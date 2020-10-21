Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:24

Росстат сообщил о падении реальных доходов населения

общество экономика

Фото: Depositphotos/blinow61

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2020 года упали на 4,8 процента в годовом выражении.

Как следует из данных Росстата, за январь-сентябрь снижение составило 4,3 процента к аналогичному периоду 2019 года. В свою очередь, падение реальных денежных доходов на душу населения в месяц с начала года составило 3,6 процента.

Денежные доходы в третьем квартале снизились на 0,2 процента в годовом выражении – до 35,043 тысячи рублей. Реальные располагаемые доходы – сумма за вычетом обязательных платежей, скорректированная на инфляцию.

Счетная палата (СП) РФ ранее указала на риски существенного снижения доходов населения по итогам 2020 года. По оценкам СП, давление на экономику будут оказывать убыточность ряда отраслей и рост уровня безработицы.

Безработица в России достигла максимума за 8 лет

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать