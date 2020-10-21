Росстат сообщил о падении реальных доходов населения

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Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2020 года упали на 4,8 процента в годовом выражении.

Как следует из данных Росстата, за январь-сентябрь снижение составило 4,3 процента к аналогичному периоду 2019 года. В свою очередь, падение реальных денежных доходов на душу населения в месяц с начала года составило 3,6 процента.

Денежные доходы в третьем квартале снизились на 0,2 процента в годовом выражении – до 35,043 тысячи рублей. Реальные располагаемые доходы – сумма за вычетом обязательных платежей, скорректированная на инфляцию.

Счетная палата (СП) РФ ранее указала на риски существенного снижения доходов населения по итогам 2020 года. По оценкам СП, давление на экономику будут оказывать убыточность ряда отраслей и рост уровня безработицы.