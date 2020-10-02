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Москва 24

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Общество

02 октября, 15:37

Российские профсоюзы предложили снизить налоги для бедных

общество экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Налоговую ставку для малообеспеченных граждан необходимо снизить, считают профсоюзы. В общественных объединениях также предлагают закрепить нулевой НДФЛ для доходов, равных минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Профсоюзная сторона поддерживает решение правительства РФ в части установления дифференцированного подхода к налогообложению в зависимости от уровня доходов. Наряду с установлением повышенной ставки для граждан (лиц) с высокими доходами считаем необходимым снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченную часть населения", – сказано в документе организаций.

Так, инициатива профсоюзов предусматривает установление нулевой ставки налога на доходы, которую применяют к доходам, равным МРОТ.

При этом часть финансирования на данный проект могут обеспечить средства от налоговых изменений.

Ранее в правительстве обсуждали возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами. Поднять НДФЛ до 15 процентов могут для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

Предполагается, что это принесет в бюджет 60 миллиардов рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью. Такая мера затронет один процент россиян.

Мишустин предложил обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в размере 15%

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