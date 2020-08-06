Россиян могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением освободить от уплаты подоходного налога граждан, которые в 2020 году будут продавать недвижимость экономкласса. Об этом сообщает газета "Известия".
Инициатива была направлена в министерство экономического развития и министерство строительства Российской Федерации. В организации проработали перечень критериев, которым должен соответствовать претендент на льготу.
От уплаты НДФЛ могут освободить тех россиян, которые в этом же году купят другое жилье на первичном рынке. Кроме того, налог предлагается не взимать с тех, кто приобретет новую квартиру за счет льготных программ в течение года с момента продажи старой.
В качестве льготных программ определяют 6,5-процентную ипотеку на новостройки и льготные кредиты для таких категорий граждан, как военнослужащие, врачи, учителя и другие.
"Так, с одной стороны, поддержку получат люди, которые стремятся улучшить жилищные условия, с другой стороны, мера не приведет к крупным выпадающим доходам бюджета", – объяснил директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.
Согласно действующему законодательству продажа жилья стоимостью более 1 миллиона рублей возможна при уплате подоходного налога от полученной прибыли, который составляет 13%. При этом взимается он с разницы между стоимостью первичной покупки жилья и суммой новой продажи.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее заявил, что столичный рынок сделок с недвижимостью вырос по сравнению с весенними показателями. По словам эксперта, наилучшая динамика отображена в секторе ипотечного кредитования.
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