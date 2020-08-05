В Москве рынок сделок с жилой недвижимостью в июне вырос на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество сделок жилой недвижимости в Москве в июне увеличилось на 15,2 процента по сравнению с маем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отмечает, что число договоров долевого участия на покупку жилья в новостройках выросло на 10,6 процента, а на вторичную жилую недвижимость – на 17,5 процента.

"Наиболее впечатляющий рост продемонстрировал ипотечный рынок жилищного кредитования, который стал главным драйвером роста. Доля ипотечных сделок на московском рынке достигла 60 процентов, что является рекордом с 2013 года", – отметил вице-мэр.

По информации Росреестра, в столице возросло и количество сделок с ипотекой на 26,2 процента по сравнению с маем, причем как на первичном, так и на вторичном рынке. Вернуться к докарантинному уровню в Москве позволила государственная программа льготного кредитования жилья. Порядка 1,2 тысяч ипотечных договоров было оформлено в столице по ставке 6,5 процента. Это 15 процентов от общего числа ипотечных договоров.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отмечает, что темпы строительства и ввода новостроек, несмотря на недавний режим временных ограничений, достаточно высоки.

"Июньские объемы введенной в эксплуатацию жилой недвижимости на 7,4 процента выше среднемесячного уровня, достигнутого московским стройкомплексом в 2013-2019 годах", – отметил он.

Ранее стало известно, что правительство РФ снижает размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15 процентов. Кроме этого, осенью 2020 года будет принято решение по продлению льготной ипотеки под 6,5%