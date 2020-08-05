Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

10:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых. Об этом говорится на официальном сайте кредитного учреждения.
"С 5 августа ВТБ снижает на 0,5 п.п. ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки – всего за 1%", – сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Так, в ВТБ заявили, что оформить ипотеку со ставкой 7,4% могут клиенты, покупающие жилье с первоначальным взносом от 50%. Помимо того, она доступна семьям, у которых в этом году родился второй, а также последующий ребенок.
Заемщикам, получающим зарплату в ВТБ, гарантируют ипотеку со ставкой в 8%.
"Для нашего рынка нынешнее время – это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян", – подчеркивает Печатников.
Ранее первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снизили до 15%. Сама программа до 1 ноября позволяет взять жилищный кредит всего под 6,5% годовых.
Помимо того, экономист прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке. По словам Антона Шабанова, у многих граждан с начала года, в основном пользующихся льготной ипотекой от государства, очень сильно упали реально располагаемые доходы.
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