Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых. Об этом говорится на официальном сайте кредитного учреждения.

"С 5 августа ВТБ снижает на 0,5 п.п. ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки – всего за 1%", – сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Так, в ВТБ заявили, что оформить ипотеку со ставкой 7,4% могут клиенты, покупающие жилье с первоначальным взносом от 50%. Помимо того, она доступна семьям, у которых в этом году родился второй, а также последующий ребенок.

Заемщикам, получающим зарплату в ВТБ, гарантируют ипотеку со ставкой в 8%.

"Для нашего рынка нынешнее время – это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян", – подчеркивает Печатников.

Ранее первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снизили до 15%. Сама программа до 1 ноября позволяет взять жилищный кредит всего под 6,5% годовых.

Помимо того, экономист прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке. По словам Антона Шабанова, у многих граждан с начала года, в основном пользующихся льготной ипотекой от государства, очень сильно упали реально располагаемые доходы.

