В России могут ввести налог для богатых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Как пишет газета "Известия", поднять НДФЛ до 15 процентов могут для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
Предполагается, что это принесет в бюджет 60 миллиардов рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью. Отмечается, что такая мера затронет один процент россиян. Вероятность принятия значительно выше, чем раньше.
Замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" налогообложение в РФ при большой разнице в зарплатах. По его словам, сложившаяся экономическая ситуация вынудит правительство пойти на введение прогрессивного налога.
При этом Калашников указал РИА Новости, что с каждого миллиона годового дохода должен увеличиваться и подоходный налог, а "тем, кто получает менее двух третей от средней зарплаты в стране, нужно вообще отменить подоходный налог".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее обратил внимание на то, что в стране увеличивается рост недовольства высокими зарплатами сотрудников коммерческих структур и государственных корпораций.
В связи с этим он предложил ввести стандарт на зарплаты в России. В частности, если средний заработок составляет 70 тысяч рублей, то максимальный не должен превышать 500 тысяч.
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