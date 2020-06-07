Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

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В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как сообщили в пресс-службе главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова, нововведение предлагают ввести с 1 июля.

Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей.

Фиксированная выплата к страховой пенсии может составить 5686, 25 рубля, передает RT.

Ранее стало известно, что накопительные пенсии россиян в 2020 году повысят на 9,13 процента, а перерасчет осуществят с 1 августа.