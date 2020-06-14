Жириновский предложил ввести стандарт по зарплате в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести стандарт по зарплате на территории всей страны. Свою инициативу он высказал в Telegram-канале.

"Минимальная зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день", – отметил он.

При этом Жириновский обратил внимание на то, что в стране увеличивается рост недовольства высокими зарплатами сотрудников коммерческих структур и государственных корпораций.

В связи с этим он предложил ввести стандарт на зарплаты в России. В частности, если средний заработок составляет 70 тысяч рублей, то максимальный не должен превышать 500 тысяч.

Также парламентарий высказался о введении единого налога на сверхприбыль. Он отметил, что такие средства можно будет перенаправлять на поддержку медицина и образования, чтобы сделать эти сферы полностью бесплатными.

"Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех – 700 тысяч рублей, депутаты – не более 500 тысяч", – резюмировал лидер ЛДПР.

Ранее Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда. Он объяснил свою инициативу тем, что в стране много ненужных депутатов и чиновников.