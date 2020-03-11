Жириновскому не понравилась работа бухгалтерии Госдумы

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что бухгалтеры Госдумы не компенсируют депутатам транспортные расходы. Политик сделал заявление во время заседания нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

"Госдума должна оплачивать все расходы согласно закону о том, что дума обязана погашать все транспортные расходы", – подчеркнул он. По словам Жириновского, борьба за то, чтобы народным избранникам оплачивали проезд, продолжается 30 лет.

Глава ЛДПР также отметил, что чиновникам, в соответствии с законодательством, обязаны оплачивать все расходы, связанные с транспортом, кроме такси.

Ранее Жириновский потребовал прекратить на радио ротацию песен с упоминанием алкоголя.

