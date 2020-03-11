Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11:45

Жириновскому не понравилась работа бухгалтерии Госдумы

общество политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что бухгалтеры Госдумы не компенсируют депутатам транспортные расходы. Политик сделал заявление во время заседания нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

"Госдума должна оплачивать все расходы согласно закону о том, что дума обязана погашать все транспортные расходы", – подчеркнул он. По словам Жириновского, борьба за то, чтобы народным избранникам оплачивали проезд, продолжается 30 лет.

Глава ЛДПР также отметил, что чиновникам, в соответствии с законодательством, обязаны оплачивать все расходы, связанные с транспортом, кроме такси.

Ранее Жириновский потребовал прекратить на радио ротацию песен с упоминанием алкоголя.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика