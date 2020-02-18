Жириновский призвал восстановить Всероссийское общество трезвенников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением о восстановлении Всероссийского общества трезвенников.

"Кто сможет его возглавить? Может Курдюмов Александр Борисович. Пускай возглавит это общество", – приводит Агентство "Москва" слова Жириновского.

Об отказе от алкоголя лидер ЛДПР говорит не в первый раз. В конце прошлого года он призывал депутатов не пить спиртное в новогоднюю ночь. Также он предлагал коллегам воздержаться от курения.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли выступила с предложением использовать биометрию и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети. Эксперты подобную инициативу не поддержали, сочтя ее усложнением налаженного процесса торговли.

Также в России предложили принудительно лечить алкоголиков и наркоманов. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что такие граждане становятся опасны для общества, а потому необходимо отправлять их на лечение в клиники.