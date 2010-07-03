Ученые нашли причину тяги к алкоголю

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Ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек. К ним специалисты отнесли, в том числе, пристрастие к алкоголю и сладкому. Об этом сообщило издание "Газета.ру".

Исследователи из Университета Южной Каролины (США) определили, какие нейронные связи отвечают за импульсивное поведение. Эти нервные окончания вырабатывают меланин-концентрирующий гормон (МСН). Вещество, в свою очередь, формирует аппетит и тягу к наркотическим веществам.

Чтобы подтвердить свое открытие, американские исследователи провели эксперимент на крысах. Подопытные животные стремились как можно чаще получать угощение, при этом в их мозгу фиксировался повышенные уровень МСН.

Проблему импульсивного поведения также усугубляют клетки в латеральном гипоталамусе, передающие сигналы нейронам. Эти нейроны участвуют в формировании эмоций и ослабляют контроль человека.

Ученые пояснили, что результаты исследования в дальнейшем могут помочь разработать новые методы лечения расстройств человеческого поведения.

Российские исследователи из Института биомедицинских систем Национального исследовательского университета МИЭТ ранее заявили, что смогли найти способ поддерживать кровообращение у детей, которые страдают пороком сердца. Ученые работали совместно с коллегами из Сеченовского университета и кардиохирургами Левенского католического университета (Бельгия).