В России предложили принудительно лечить алкоголиков и наркоманов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила в целях профилактики преступлений принудительно отправлять на лечение больных наркоманией и алкоголизмом. Об этом сообщает News.ru.

В обращении, направленном в адрес глав Минздрава и Минтруда, указано, что попавшие в хроническую зависимость от алкоголя или наркотиков не способны самостоятельно оценить свое состояние. Как следствие, рано или поздно наступает деградация личности, и человек становится опасен для окружающих.

Это касается, в том числе, случаев домашнего насилия. По данным МВД России, за 9 месяцев 2019 года в отношении женщин совершили более 15 тысяч подобных преступлений.

По словам Волынец, даже если зависимый готов обратиться в клинику, его могут остановить высокие цены. Семьи больных не могут потратиться, и круг употребления возобновляется. Именно поэтому, как считает специалист, услугу надо предоставлять в государственных медучреждениях.

Сейчас на принудительное лечение можно отправить только по решению суда, причем после совершения преступления. Волынец предложила оставить первую часть нормы, но изменить ее характер на предупреждающий вместо реагирующего.

По словам руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, предложенную инициативу невозможно реализовать в правовом поле, поскольку для принудительного лечения необходимо основание.

"Принудительным лечение может быть там, где есть хоть какое-то нарушение. Видно, что человек систематически нарушает закон, тогда да. С точки зрения реализации у нас алкоголь – это обычный, нормальный считается, в кавычках, конечно, продукт, который продается в магазинах. И сам факт приобретения и потребления не является нарушением", – заявил эксперт.

Ранее в Госдуме прокомментировали перспективы и вероятность пользы от принудительного лечения алкозависимых. Как объяснил врач-психиатр Борис Менделевич, данная мера лишь незначительно снизит число хронических больных.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России систему лечебно-трудовых профилакториев. По словам законодателя, направлять туда следует людей, которые ведут асоциальный образ жизни. При этом Милонов подчеркнул, что инициатива встретит противодействие правозащитников.

