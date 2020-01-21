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Общество

21 января, 13:50

Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию

общество

Фото: depositphotos/TatyanaGl

Немецкие специалисты выяснили, какие факторы провоцируют возникновение онкологических заболеваний. Об этом информирует "Газета.ру".

Оказалось, что повысить риск развития рака могут обычные перелеты на самолетах, поскольку стекла воздушных судов пропускают до 47% лучей UVA, приводящих к преждевременному старению кожи.

Пристрастие к горячим супам и напиткам также может нанести необратимый вред организму, поскольку температуры на уровне 65 градусов и выше повреждают ткани и клетки пищевода, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения онкологии.

Помимо этого, рак печени, горла, рта и молочной железы может вызвать употребление алкоголя. Этому подвержены мужчины, выпивающие в день более полулитра пива. Для женщин опасной считается доза в два раза меньше.

Кроме того, онкологическое заболевание можно заработать из-за частого использования смартфона, в частности, перед сном. Свет от гаджета затрудняет выработку мелатонина, низкий уровень которого в организме повышает шанс появления злокачественных новообразований.

Ранее онколог перечислил симптомы рака поджелудочной железы. Среди таковых он особенно выделил боли в спине и животе, пожелтение кожи и потерю веса.

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